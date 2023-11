Salernitani con la valigia: all’Ancel Keys una mostra per gli emigranti di successo

Il 30 novembre 2023, alle ore 10:00, verrà inaugurata la mostra “Salernitani con la valigia” presso l’Istituto Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento. La mostra prende il nome dalla rubrica presente sul Mattino tenuta dal giornalista e organizzatore dell’evento Antonio Corbisiero, che si è occupata dell’emigrazione, in particolare dei cittadini salernitani.

L’iniziativa

Saranno celebrati i personaggi che si sono distinti all’estero non solo per l’impegno lavorativo ma anche per quello nel sociale e nel mondo culturale, tra cui emigrati del calibro di Rocco Scotellaro, Angelo Tajani, Filippo Gagliardi, Gaetano Ciancio (specialista oncologo di Miami) e molti altri.

“Salernitani con la valigia” è curata dal Centro Studi per le Migrazioni “Pascal D’Angelo”, sempre attento a questo fenomeno che ha visto una crescita negli ultimi decenni. Seguirà un convegno dedicato al tema, Convegno sull’emigrazione italiana all’estero, nella quale interverranno Antonio Corbisiero, nonché direttore del Centro Studi per le Migrazioni “Pascal D’Angelo”, l’editore e scrittore Giuseppe Galzerano e lo storico Gennaro Malzone. Saranno presenti, per i saluti istituzionali, il sindaco di Castelnuovo Cilento Eros Lamaida e la dirigente scolastica Maria Masella.

L’esposizione

La mostra sarà aperta al pubblico e a tutte le scuole dal 30 novembre al 7 dicembre 2023.

L’Associazione ArteA invita alla partecipazione chiunque sia interessato al fenomeno dell’emigrazione e voglia approfondire tale argomento attraverso un incontro culturale il giorno 30 novembre 2023 presso l’Istituto Alberghiero Ancel Keys, frazione Vallo Scalo via Nazionale n. 2 (Castelnuovo Cilento).