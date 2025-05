Salernitana Women: successo nel recupero a Siracusa

Il week-end ormai trascorso ha visto il campionato di Serie C femminile, causa i quarti di finale di Coppa Italia. Spazio, però, per alcuni recuperi, viste le gare slittate nel passato fine settimana in occasione del funerale del Santo Padre, per nei tre gironi che formano la terza serie nazionale.

In campo anche la Salernitana Women che ha battuto in trasferta per 4-2 il Siracusa allo stadio ‘De Simone’. Le granata di coach De Risi hanno iniziato la gara con Pascale tra i pali, Ferrentino, Giurbino, Apicella e Calvanese nella linea difensiva a quattro, Sabatino, D’Orso e Genovese nel mezzo con Colonnese, Oliveiri e Buechel davanti. Le ospiti partono bene soffrendo poco e, dopo un gol annullato per presunto fuorigioco sugli sviluppi di un calcio piazzato, trovano il vantaggio al 18′ con Buechel. La punta statunitense sfrutta al meglio un lancio filtrante superando il portiere avversario prima di depositare in porta per il vantaggio. La Salernitana continua a premere e al 35′ la stessa giocatrice controlla una palla al limite superando il portiere siculo con un pallonetto delizioso che vale il raddoppio che porta le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa il tris arriva dopo 2′ con Sabatino che dal settore sinistro crossa nel mezzo dove trova ancora Buechel che incorna per il 3-0 che chiude, in pratica, il match. Il Siracusa prova a scuotersi chiamando Pascale a metterci i guantoni in un paio di circostanze ma al 10′ le granata calano il poker: la punta a stelle e strisce recupera palla al limite e di prima intenzione fulmina la retroguardia locale per il 4-0. La gara continua cosi con la Salernitana padrona del campo con il Siracusa ad accorciare le distanze per due volte con Arico. Finisce cosi 4-2 per le granata che salgono a 38 punti in classifica prendendosi la sesta piazza in solitaria del girone C.