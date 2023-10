Salernitana Women: sconfitta di misura sul campo del Trastevere

Non porta punti a casa una buona Salernitana Women che cede 1-0 sul campo del Trastevere, nella quarta giornata del girone C di Serie C. Squadra rimaneggiata quella di coach De Risi con Apicella squalificata e Sorrentino out in difesa e con la punta Olivieri rimasta in panchina per problemi fisici. Le amaranto, tra le candidate alla vittoria del campionato, partono forte e al 7’ capitalizzano al massimo un traversone dalla destra di Carosi, deviato in rete da Marino per il vantaggio locale. Al quarto d’ora occasione per le ragazze di coach De Risi con Donnarumma in contropiede fermata sul più bello da Ferrazza. Con il passare dei minuti le granatine prendono le misure chiudendo in crescita il primo tempo.

Nella ripresa il Trastevere preme alla ricerca del raddoppio con Pascale chiamata a chiudere la saracinesca su Ferrazza, da azione da corner, Stivaletta, da posizione ravvicinata, e Serao. Le ospiti si rivedono in zona offensiva con una punizione di Cuomo controllata da Dilettuso mentre sul fronte opposto Stivaletta manda di un soffio sul fondo. Nel finale la Salernitana alza il baricentro alla ricerca del pari andando vicino alla rete con un piazzato di Favilene di poco alto. Termina cosi 1-0 per il Trastevere, la Salernitana tornerà in campo la prossima domenica quando al “Campo Volpe” arriverà il Catania.

Trastevere-Salernitana Women: il tabellino

Trastevere – Salernitana 1-0

Reti: 7’ aut. Marino

Trastevere Dilettuso, Bueckers (45’ st Felici), Orlando, Ferrazza, Pantalone (21’ st Fiorini), Berarducci, Cicchinelli, Carosi, Zuzzi (6’ st Serao), Pedulla (14’ st Percuoco), Stivaletta (44’ st Fabi) All. Claudio Ciferri.

A disposizione: Buttner, De Angelis, Passarani, Hjelle.

Salernitana: Pascale, Calvanese, Marino, Longo (25’ st Abate), Donnarumma, Cozzolino, Sabatino, Falivene, Cuomo (32’ st D’Orso), Colonnese (39’ st Tulimieri), Piccolo (44’ st Mercede). All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Apadula, Cicchetti, Olivieri, Genovese.

Arbitro: Giuseppe Merlino (sez. Pontedera)

Assistenti: Lopez Vejerano (sez. Roma 1) -Benedetta Gambucci (sez. Roma 1)

Ammonite: – Angoli: 7-0 Recupero: 2‘ pt – 5‘ st.