Salernitana Women: Cuomo stende il Brindisi

La Salernitana Women vince in casa all’esordio interno del 2025 superando di misura per 1-0 il Nitor Brindisi con un euro-gol di Cuomo nella ripresa. Padrone di casa in controllo del match per larghi tratti che prendono con merito l’intera posta in palio.

La gara

La Salernitana ci prova al 7’ con un tiro dalla distanza di Ferrentino bloccato da Bonaiuto pronta anche sulla battuta a rete di Colonnese al 10’. Lo stesso portiere, al 13’ poi, anticipa Buechel su cross di Colonnese mentre Cuomo, al 15’, mette di poco alto sopra la trasversale come capita subito dopo a Falivene. Al 18’, invece, un’azione prolungata vede Sabatino chiamare in causa ancora Bonaiuto mentre al 21’ Olivieri non inquadra di poco i pali pugliesi dalla distanza come capita anche a Cuomo al 27’. Un minuto dopo un bel giro palla delle granata innesca Olivieri che entra in area e con un diagonale trova attenta ancora Bonaiuto che replica, chiudendo in angolo, al 31’ sul destro potente di Cuomo e, al 36’, su quello di Colonnese. Le padrone di casa ci riprovano, poi, con Olivieri al 40’ e con Falivene, dal limite, al 42’ ma l’estremo difensore del Brindisi non si lascia sorprendere lasciando inchiodato il parziale sullo 0-0 iniziale.

Nella ripresa primo squillo di marca granata con un tiro dalla distanza di Falivene, alto di un metro sopra la traversa pugliese, al 3’. Al 5’, invece, sugli sviluppi di un corner la palla arriva Cuomo che vede l’urlo del gol spezzato in gola da un salvataggio sulla linea della retroguardia ospite. La numero 9, però, spezza l’equilibrio del match al 9’ con un tiro siderale dalla distanza che non lascia scampo a Bonaiuto. La Salernitana continua a premere in più occasioni andando vicino al raddoppio, in particolare, poco prima della mezzora ancora con Cuomo che mette di poco sul fondo mentre al 32’ Bonaiuto è prodigiosa sulla girata di Olivieri. Il copione non cambia sino alle battute finale dove il Brindisi si fa vedere dalle parti di Pascale con Rotondo a calciare di un paio di metri alla destra di Pascale. Dopo 3 minuti di recupero termina 1-0 per la Salernitana.

TABELLINO SALERNITANA-NITOR BRINDISI 1-0 (Serie C FEMMINILE)

SALERNTINA: Pascale, De Lucia, Ferrentino, Apicella, Cozzolino, Sabatino, Falivene (45’ st Genovese), Buechel (20’ st Tulimieri) Colonnese, Olivieri (44’ st Calvanese), Cuomo (44’ st D’Orso). All. De Risi. A disp: Abate, Orefice, Cicchetti, Giurbino, D’Aura

NITOR BRINDISI: Bonaiuto, Padula, Lippolis, Penta, D’Ambrosio (35’ st Brescia), Belo, Rotondo, Cimieri, Niani, Abatangelo, Bianco (40’ st Cavalera) All: Sabatelli. A disp: Macchia, Fazzi, Rosato, Acierno.

Arbitro: Principe di Tivoli (Pace-Esposito)

NOTE. Marcatrici: 9’ st Cuomo