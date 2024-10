Salernitana, ripartenza granata: decisiva la rete di Tello per tornare alla vittoria

Alla Salernitana basta un beffardo tiro-cross di Tello per tornare alla vittoria dopo ben cinque gare, questa di Palermo è inoltre la prima volta che la Bersagliera trova i tre punti in trasferta.

Gli uomini di Martusciello si fanno preferire per diversi tratti dell’incontro, facendo comunque emergere a tratti i solito gap difensivi. Come avviene al 90’ con l’occasione concessa a Di Francesco, ma Sepe c’è e il fortino granata resiste. Per rialzare la testa si deve ripartire da Palermo

La partita

La Salernitana inizia cercando subito di prendersi il pallino del gioco, anche se i ritmi si mantengono bassi. Simy, al ritorno nell’undici, è uno dei più attivi, soprattutto in fase di pressing. Tra il 13’ e il 18’ è il Palermo a farsi avanti, in entrambi o casi con Le Duaron: per fortuna degli ospiti senza trovare il tocco giusto per sbloccare la gara.

Match che si stappa poco dopo in favore della Bersagliera, da calcio piazzato la sfera si aggiusta per Tello, tiro-cross che beffa l’estremo difensore avversario e si insacca. Reazione subitanea del Palermo sull’asse Ranocchia-Segre con il piazzato del centrocampista che si spegne a pochi centimetri dal bersaglio grosso.

Al 35’ Simy accende Verde, dribbling su Lund, ma tiro ribattuto: solo corner per la Salernitana. Nel finale Segre si conferma lo spauracchio di giornata, prima fa perdere le proprie tracce alla difesa avversaria, poi svetta di testa: palla a lato.

Palermo e Salernitana vanno a prendere il tè dell’intervallo sul punteggio di 1 a 0 per gli ospiti.

La ripresa

Mister Dionisi cambiansubito modulo, il Palermo per risalire la china si dispone con il 4-2-3-1. Per quasi un quarto d’ora non vedono effetti. Al 58, però, Sepe è chiamato agli straordinari sul un bel fendente di Ranocchia che aveva mirato all’angolino.

Poco dopo arriva il primo cambio per Martusciello, fuori Verde e Soriano dentro Kallon e Hrustic. Al 73’ i granata provano a pungere in contropiede, buona condizione di Braaf, l’azione si conclude con un tiro fuori misura di Hrustic. Quasi al noventesimo la Salernitana rischia clamorosamente di essere raggiunta dopo aver fallito vari contropiedi.

Occasione per Di Francesco che si fa ipnotizzare da Sepe. Nonostante i 5 minuti di recupero il Palermo non riesce ad imbastire altro, basta la rete di Tello per tornare alla vittoria.