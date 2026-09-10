Salernitana-Potenza: Cosmi cerca il primo successo all’Arechi

La Salernitana è alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Gli uomini di Serse Cosmi, reduci dal pareggio casalingo nel derby contro la Cavese, tornano sul terreno di gioco dello stadio “Arechi” domani, 11 settembre, per l’anticipo della quarta giornata di campionato. Avversario di turno è il Potenza, capolista e protagonista di un avvio di stagione perfetto, caratterizzato da tre vittorie consecutive contro Casarano, Cosenza e Monopoli. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00.

Infermeria e report dell’allenamento di rifinitura

La seduta di rifinitura odierna scioglierà gli ultimi dubbi tattici del tecnico granata. Nel corso dell’allenamento di ieri, la squadra ha svolto un’iniziale fase di attivazione tecnica, seguita da un approfondimento sulle opzioni tattiche. Lavoro differenziato sul campo per Marco Capuano e Kees de Boer, mentre Jonas Heinz si è diviso tra palestra e terapie. Cautela anche per Malik Djibril, sottoposto unicamente a sedute fisioterapiche.

Le probabili formazioni: Cosmi valuta Lescano in attacco

Con Capuano ancora ai box e verso il secondo forfait consecutivo, mister Cosmi orienta le proprie scelte verso la conferma del modulo 4-4-2 e di gran parte dell’undici iniziale visto contro la Cavese. La coppia centrale difensiva dovrebbe essere composta da Pieraccini e Celiento, con Llano e Anastasio confermati sulle corsie laterali.

In mediana spazio al duo formato da Tascone e Vitale, supportati sugli esterni da Achik e Villa. L’unica novità sostanziale potrebbe riguardare il reparto avanzato, dove Lescano spinge per una maglia da titolare a discapito di uno tra D’Ursi e La Gumina.

Calcio mercato: ufficiale l’arrivo del portiere Pietro Perina

Nel frattempo proseguono le operazioni di calciomercato: la società ha ufficializzato l’ingaggio dell’esperto portiere classe 1992 Pietro Perina, nell’ultima stagione in forza alla Fidelis Andria. Il nuovo estremo difensore ha sottoscritto un contratto con il club granata valido fino al 30 giugno 2027 e ha scelto la maglia numero 92.