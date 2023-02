Salernitana – Juventus: le probabili formazioni della sfida di stasera

Dopo la rifinitura di rito tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nella serata di oggi, alla Juventus di Allegri. Allo stadio “Arechi”, infatti, i granata con 21 punti in classifica tornano in campo attesi, alle ore 20:45, dall’intreccio con bianconeri a quota 23. La gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno, sarà diretta da Antonio Rapuano di Rimini.

Le probabili formazioni di Salernitana – Juventus

Queste le probabili della sfida odierna tra Salernitana e Juventus.

SALERNITANA: Ochoa; Sambia, Bronn, Troost Ekong, Bradaric; Candreva, L.Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Piatek, Dia. Allenatore: Nicola

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Juventus.

PORTIERI: Ochoa, Sepe, Sorrentino;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Ekong, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Iervolino, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Le parole di Davide Nicola

“Quella di domani è una partita importante per vedere i nostri progressi soprattutto dal punto di vista della compattezza acquisita nelle ultime gare e nella capacità di produrre gioco. Ogni gara per noi è una partita salvezza perché fa parte del nostro percorso. Per la situazione virtuale che ha la Juventus in questo momento può essere considerato uno scontro diretto ma conosciamo tutti il valore dei nostri avversari. La Juventus è una squadra che ha fatto otto vittorie di fila senza subire gol e poi ha avuto un calo che ci può stare nel corso di una stagione. Domani mi aspetto una squadra molto forte che vorrà dimostrare le proprie qualità e conscia di lasciare fuori dal campo alcune dinamiche.

Dovremo lavorare da squadra senza mai perdere la concentrazione, l’umiltà e la voglia di aiutare il compagno. Dobbiamo mettere in campo i nostri valori per sviluppare sempre meglio il nostro gioco, voglio combattere la partita con la mentalità giusta sapendo che abbiamo le nostre qualità per metterli in difficoltà”.

I precedenti del match

Sarà l’ottavo confronto in massima serie tra Salernitana e Juventus quello in programma martedì alle 20:45 allo “Stadio Arechi”. I granata hanno vinto solo una delle sette sfide contro i bianconeri in Serie A (2N, 4P): 1-0 all’Arechi il 2 maggio 1999 grazie al gol di Marco Di Vaio. Dopo il pareggio per 2-2 nel match d’andata, la Salernitana potrebbe restare imbattuta per due gare di fila contro la Juventus per la prima volta in Serie A.

Lo stato di forma delle due squadre

Dopo una serie di sette match senza alcun successo in campionato (2N, 5P) la Salernitana ha vinto la gara più recente contro il Lecce – i granata potrebbero vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre. Dopo otto vittorie di fila senza subire alcun gol, la Juventus ha guadagnato un punto nelle ultime tre partite di campionato, incassando 10 reti. I bianconeri non perdono due match di fila in Serie A dall’ottobre 2021, mentre l’ultima volta che sono rimasti senza segnare in due gare consecutive nel torneo risale al novembre 2012.

Pillole sulla gara

Boulaye Dia ha realizzato otto gol in questo campionato: solo Bonazzoli (10 nel 2021/22), Di Vaio (12 nel 1998/99) e Renzo Merlin (10 nel 1947/48) hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A con la Salernitana.

Hans Nicolussi Caviglia ha esordito in Serie A con la maglia della Juventus l’8 marzo 2019 contro l’Udinese – il classe 2000 ha trovato il suo primo gol in Serie A contro l’Atalanta con la sua unica conclusione nello specchio nella massima serie con i granata.

La prossima sarà la 50a partita per Lassana Coulibaly in Serie A – il centrocampista è secondo nella competizione per contrasti effettuati (51), alle spalle di Cristante (64).