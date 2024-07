Salernitana: il sindaco Napoli convoca la società e chiede chiarezza. I tifosi scendono in piazza

Subito dopo la conferenza stampa di ieri pomeriggio, l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha incontrato il sindaco di unitamente al CapoStaff Enzo Luciano ed al Direttore Felice Marotta consulente del Sindaco per i rapporti con la Salernitana.

Il primo cittadino, nei giorni scorsi, aveva convocato l’AD per chiarimenti in merito alle vicende societarie. Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha ribadito l’urgenza che la società “faccia rapida e totale chiarezza procedendo a gesti concreti di programmazione nel rispetto di un patrimonio della città e del grande sostegno ricevuto”. Focus anche sui lavori stadio Arechi-Volpe che, come già annunciato dal presidente della Campania Vincenzo De Luca, dovrebbero “concretizzarsi” entro la fine del mese di luglio almeno sotto forma di bandi di gara per l’avvio del progetto di restyling.

“Nel frattempo la Regione Campania conferma gli impegni assunti per la realizzazione del nuovo stadio Arechi e contestualmente del nuovo campo Volpe. Entro il mese di luglio – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – è previsto il via alle gare per la realizzazione dei due impianti”.

Intanto ieri anche i tifosi hanno fatto sentire la propria voce scendendo in piazza per chiedere chiarezza.