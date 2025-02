Salernitana Femminile: superato il Caprarica, granata seconde

Dodicesima uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta contro il Levante Caprarica: termina 1-3, al Tensostatico di Caprarica di Lecce, la sfida tra due squadre appaiate, al calcio d’inizio, al secondo posto del gruppo D di Serie B.

Una vittoria convincente maturata nel primo tempo, con un tris delle ospiti, porta in classifica in solitaria al secondo posto, a quota 25 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.

La sfida del tredicesimo turno, il quarto del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Carbone tra i pali con Ambrosino, Rapuano, Razza e Lisanti come elementi di movimento.

Levante Caprarica-Salernitana Femminile 1970: la gara

Le padrone di casa in avvio ci provano in un paio di circostanze senza inquadrare la porta come capita alle granata con Ambrosino e Rapuano.

Occasionissima per la Salernitana al 6′: Rapuano sul lato sinistro mette una palla nel mezzo che Razza si vede stoppata sulla linea di porta da una calcettista leccese. Al 10′, invece, è Pampo ad impegnare Carbone, brava a distendersi in angolo. Sul fronte opposto, invece, al 12′ Razza serve Ambrosino che si gira di prima intenzione colpendo il palo con Lisanti poco dopo a chiamare in causa Oselame. Il Caprarica, invece, prova a girare il pallone anche con il suo portiere, sulla linea delle effettive di movimento, e al 14′ Privitera mette fuori di poco. La Salernitana passa, però, al 16′ quando Ambrosino pennella un pallone colpito al volo da Rapuano, per un gol stupendo, sul palo più lontano, dove Oselame non può arrivare. Carbone, invece, mette i pugni sul piazzato di Primitivo alzando la sfera sopra la traversa. A non sbagliare è invece Fiengo che, al 18′, arpiona un assist di Razza spedendo la palla in rete per il raddoppio granata. Non passa nemmeno un minuto che Ambrosino recupera palla servendo a Rapuano un pallone da spingere di piatto per il 3-0 che chiude il primo tempo che vede l’ultimo sussulto delle locali con Amanda murata da Carbone.

La ripresa

In avvio di seconda frazione Carbone esce a valanga su una punizione ravvicinata del Caprarica allontanando la minaccia mentre Rapuano, dall’altra parte, non inquadra la porta ospite dopo una bella ripartenza. Al 4′, su punizione, Privitera trova il corridoio vincente accorciando sul parziale di 1-3. Carbone, subito dopo, respinge una botta di Pampo mentre Rapuano incrocia troppo al 7′ su assist di Palumbo come capita a Fiengo al 9′. La 26 granata, un minuto dopo, sfiora il gol in rovesciata sul lancio di Carbone, spedendo di un metro sul fondo mentre al 12′ non colpisce a dovere un bel filtrante di Razza. Il Caprarica si rivede con una sassata di Doria, alzata sopra la traversa dalla testa di Razza, e con Mendez, chiusa da Carbone, con Rapuano nel mezzo a non inquadrare i legni pugliesi. Le locali con il quinto di movimento in campo vedono, poi, Rapuano respingere una palla diretta in rete e Carbone alzare in angolo un tiro di Mendez. Nel finale il forcing delle locali non riceve i risultati sperati: termina cosi 1-3 con la Salernitana al suo sesto successo di fila in campionato.

Il tabellino

Levante Caprarica- Salernitana Femminile 1970 1-3 (0-3 p.t.)

Levante Caprarica: Oselame, Campilungo, Primitivo, De Carlo, Vizcano, Doria, Gaetani, Pampo, Privitera, Cuccurachi, Amanda, Lazzari All: Campanile

Salernitana Femminile 1970: Carbone, Strisciante, Ponticiello, Fiengo, Sakamoto, Rapuano, Fierro, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Marcatrici: Pt 16′, 19′ Rapuano, 18′ Fiengo St 5′ Privitera

Arbitri: Petroccelli-Carnevale Cronometrista: Rampino