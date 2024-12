Salernitana Femminile super: strapazzato il Canicattì

Settima uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta sul parquet del Canicatti: finisce 0-6 un match controllato dalle ospiti per lunghi tratti. Una vittoria convincente, cosi, porta in classifica a quota 10 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne. La sfida del settimo turno del girone D di Serie B vede opposte la Salernitana reduce dal passo falso interno con la Woman Napoli ed il Canicattì arrivata alla gara dalla sconfitta con il Reggio Sc. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Fierro tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Lisanti come elementi di movimento.

Canicattì-Salernitana Femminile 1970: la gara

Il primo squillo del match arriva al 3′ con Ponticiello che tira di poco al lato. Un minuto dopo la numero 77 serve Razza che, con una destrezza da pivot, copre palla girandosi sul palo più lontano per il momentaneo 0-1. Le granata trovano, poi, il raddoppio Rapuano che riceve da Ponticiello prima di scaricare in porta per il 2-0 mentre Giuliano, poco dopo, vede l’uscita provvidenziale, a chiudere le specchio, di Giardina. Il Canicattì prova a farsi vedere senza impensierire, però, particolarmente Fierro ma la Salernitana trova il tris con Fiengo, prima gioia in granata dell’anno, che di testa indirizza oltre la linea un bel passaggio di Rapuano. Poco dopo le ospiti provano a chiudere il match con un tiro di Fierro che, accompagnando l’azione, spara di poco alto dalla distanza con Lisanti, ad un giro di lancette di distanza, che trova attenta Giardina. La gara scivola sino al 18′ quando Ponticiello colpisce il palo e sulla respinta Giugliano è pronta a ribadire oltre la linea di porta per il 4-0 che chiude la prima frazione, con Palumbo a sfiorare la quinta marcatura in extremis.

La ripresa

In avvio di seconda frazione Lisanti serve Razza, che trova il piede destro di Giardina tra se e la rete. La numero 21 torna il piacere al capitano, al 5′, che però apre troppo il piatto mettendo di poco sul fondo. Il Canicattì si vede, invece, con Montante che non inquadra la porta di Fierro al 9′. La Salernitana reagisce proprio con l’estremo difensore che dalla lunga distanza cerca la rete avversaria negata, però, dalla risposta di Giardina. A metà frazione si rivedono le locali con Barbasso che vede attenta Fierro, che di pugno respinge in angolo un tiro velenoso. La Salernitana, dal canto suo, in ripartenza vede Giugliano servire la meglio posizionata Fiengo, in rete per la seconda volta, per il 5-0. Le ospiti continuano a premere con i tentativi doppi di Razza e Lisanti mentre sul fronte opposto sono Barbasso e Failla ad impensierire Fierro. Lisanti, al 16′, si fa rivedere trovando pronta Nobile, entrata a gara in corso. A segnare è però ancora la Salernitana che firma con una bella discesa di Ponticiello il 6-0 con Giugliano che, subito dopo, chiama agli straordinari Nobile. Il Canicattì risponde con il tiro di Putano e il piazzato di Montante che vedono Fierro presente. Nel finale cerca gloria anche Romano ma finisce 0-6 per la Salernitana che trova il sorriso dopo una prestazione più che convincente.

Il tabellino

Canicattì-Salernitana Femminile 1970 0-6 (0-4 p.t.)

Canicattì: Giardina, Montante, Putano, Sorce, Barbasso, Brusca, Failla, D’Amico, Nobile, Messina, Vetri, Vassallo All. Giardina

Salernitana Femminile 1970: Fierro, Rapuano, Ponticiello, Fiengo, Di Giacomo, Sakamoto, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Reti Pt Razza 3′, Rapuano 5, Fiengo 10′, Giugliano 18′.

St Fiengo 11′, Ponticiello 17′

Arbitri: Micino-Carnovale Crono: Zambuto.