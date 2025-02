Salernitana Femminile: successo in Coppa sul Mondragone

Seconda uscita ufficiale, in Coppa Italia, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata sul parquet dell’ostico Lady Mondragone: termina 2-0 la gara giocata al Palazzetto dello Sport di Mondragone con la Salernitana a segno una volta per tempo.

A decidere la contesa come in campionato contro le casertane è Razza, che timbra il cartellino in entrambe le frazioni. La numero 21 è alla sua quarta marcatura nel 2025 siglata in quattro gare ufficiali. La sfida del terzo turno del gruppo F di Coppa Italia di Serie B vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Carbone tra i pali con Lisanti, Rapuano, Ponticiello e Razza come elementi di movimento.

Salernitana Femminile 1970 – Team Scaletta: la gara

Gara combattuta in avvio con azioni da ambo i lati: per la Salernitana a provarci sono Razza, Ponticiello e Rapuano mentre D’Angelo, Di Martino e Pisani cercano gloria per le locali. Gara con i portieri protagonisti, cosi i minuti passano ed il parziale resta inchiodato sullo 0-0: la Salernitana si rivede con una bella girata di Fiengo controllata però da Arciello.

Al 13′ però la Salernitana passa con un’azione prolungata che vede Razza trafiggere Arciello per il vantaggio granata, la sfida si ripete poco dopo ma il portiere locale chiude bene nella circostanza. Il Mondragone ci riprova con Cretella che chiama alla risposta Carbone mentre nel finale Palumbo per la Salernitana mette alto sopra la traversa con Arciello all’ultimo minuto a salvare ancora su Razza.

Nella ripresa per la Salernitana provarci è Lisanti mentre sul fronte opposto Di Martino trova attenta Carbone. Con il passare dei minuti ancora un’azione per parte: Fiengo e Petrillo però non trovano la gioia del gol. La pivot granata numero 26 ci riprova subito dopo ma Arciello è ancora super. Al 9′, però, Di Martino si becca un rosso lasciando le sue temporaneamente in inferiorità. Razza è fredda a trovare ancora la rete dopo un bel giro-palla del quintetto di mister Orrico. Il Mondragone cerca di rientrare in gara con Di Filippo e D’Angelo ma Carbone abbassa ancora la saracinesca. Nel finale la Salernitana difende il risultato portando a casa il successo per 2-0.

Il tabellino

Salernitana Femminile 1970- Mondragone 2-0 (1-0 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: Carbone, Strisciante, Ponticiello, Fiengo, Sakamoto, Rapuano, Fierro, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Mondragone: Arciello, Petrillo, Cappabianca, Tirozzi, Di Martino, D’Angelo, Campoli, Di Filippo, Di Meo, Cretella, Pisani, Praiola All: Breglia

Marcatrici: Pt 13′ Razza St 10′ Razza

Espulsa Di Martino (Secondo tempo)