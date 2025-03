Salernitana Femminile: successo e secondo posto per le granata

Ultima uscita ufficiale in campionato per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta contro il Reggio SC: termina 1-4 in favore delle granata, al PalaBoccioni di Reggio Calabria, la sfida contro il quintetto calabrese. La Salernitana cosi si riprende, in attesa dell’ultima giornata, il secondo posto del girone D di Serie B. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Carbone tra i pali con Razza, Ponticiello, Fiengo ed Ambrosino come elementi di movimento.

Reggio SC – Salernitana Femminile 1970: la gara

Match equilibrato che vede in avvio poche emozioni. Il Reggio prova ad impostare anche con il suo estremo difensore nel tentativo di aprire la retroguardia granata ma su un errore della stessa Ponticiello recupera palla siglando il vantaggio per la Salernitana. Poco dopo Razza, su un giro palla non perfetto delle locali, non va lontana dal raddoppio come capita a Rapuano dalla media distanza al 9′. Il Reggio prova a scuotersi ma è ancora la Salernitana a segnare con Ponticiello che dal settore destro si coordina in scivolata e trova l’angolino giusto che vale il 2-0. Le calabresi cercano di rientrare in gara senza trovare la via dei pali granata con Stuppino e Putorti.

Si salva invece, poco prima del quarto d’ora, Carbone che in due tempi blocca un tiro pericoloso di Stillo. La Salernitana si abbassa ma riparte in maniera letale al 14′ quando Ponticiello confeziona un assist al bacio per l’accorrente Razza che da pochi passi deposita in porta per il tris delle ragazze di coach Orrico. Il Reggio torna a spingere e viene premiato al 17′ dalla rete di Bova che chiude la prima frazione sul 3-1 per le granata.

La ripresa

La seconda frazione riparte su ritmi gradevoli con due squadre a giocare a viso aperto con Rapuano e Stuppino a provarci da ambo i lati. La Salernitana, però, al 5′ trova il poker con un tiro sul primo palo di capitan Lisanti che non lascia scampo a Cacciola. Il Reggio tiene sempre alto il suo baricentro è al 9′ Stuppino trova attenta Carbone con Lisanti, poco dopo, a chiamare all’intervento Caciolla, superlativa al 10′ su Rapuano. Il Reggio inserisce il quinto di movimento alla ricerca di accorciare le distanze ma le ospiti difendono bene senza concedere troppo. Nel finale la pressione reggina si allenta, Pantano, Fiengo e Palumbo non vedono premiati i propri tentativi. La Salernitana gioca anche con il cronometro sino al triplice fischio che consegna l’intera posta in palio alle granata.

Il tabellino

Reggio Sc- Salernitana Femminile 1970 1-4 (1-3 p.t.)

Reggio SC Cacciola, Bova, Dascola, Ferrato, Mendolia, Pantano, Portiglia, Primavera, Puorti, Siclari, Stilo, Stuppino All: Scopellitti

Salernitana Femminile 1970: Carbone, Strisciante, Ambrosino, Fiengo, Ponticiello, Rapuano, Fierro, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Marcatrici: Pt 6′ Ponticiello, 11′ Ponticiello, 14′ Razza, 17′ Bova

St 5′ Lisanti

Arbitri: Sirna-Di Gregorio Cronometrista: Santacaterina