Salernitana Femminile: secondo posto e play-off matematici per le granata

Quattordicesima uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta contro la Woman Napoli: termina 2-3, al Pala Aliperti di Marigliano, la sfida tra due squadre in corsa per i play-off promozione centrati matematicamente dalla Salernitana. Il successo, infatti, catapulta a 28 punti il quintetto di capitan Lisanti e compagne, sempre seconde in classifica.

La sfida del quindicesimo turno del gruppo D di Serie B, il sesto del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Carbone tra i pali con Ambrosino, Rapuano, Fiengo e Razza come elementi di movimento.

Woman Napoli-Salernitana Femminile 1970: la gara

Match equilibrato in avvio con Rapuano che vede un calcio piazzato murato mentre più fortuna capita a Fiengo intorno al 6′: la punizione della pivot granata si insacca alla sinistra di D’Urso per il momentaneo 1-0. Le locali si vedono al 9′ con Indira che impensierisce Carbone mentre le ospiti ci provano un rilancio lungo dello stesso portiere che trova Fiengo libera di girare senza trovare però i pali partenopei come capita a Giannoccoli dall’altra parte.

Al 10′ è Pedroso però a trovare il pari mettendo la palla all’angolino alto dove Carbone non può arrivare. I minuti passano e Carbone alza in corner un tiro dalla distanza di Malda con Fiengo a mandare di un metro al lato dai pali di D’Urso al 13′. La Salernitana passa nuovamente avanti al 14′ con la stessa numero 26 a servire a Razza una palla che la centrale, da distanza ravvicinata, gira di prima intenzione in rete. Il match prosegue con Pedroso murata da Carbone e Rapuano da D’Urso con D’Errico, poi, a sbagliare un tap-in a porta praticamente sguarnita mancando cosi il pareggio.



La ripresa

In avvio di ripresa tiro dalla distanza largo di Fiengo che centra la doppietta poco dopo servita da Ambrosino in ripartenza. La Woman cerca di tornare in partita con una punizione di Yasmina che centra la traversa, al 6′, mentre Pedroso chiama in causa Carbone al 9′. Granata nuovamente pericolose a metà tempo con Lisanti che da posizione defilata trova attenta D’Urso. La contesa prosegue con una conclusione per parte alta di Malda e Rapuano. Al 10′, però, Razza prende il secondo giallo con Yasmina ad accorciare le distanze sulla punizione seguente. La Salernitana reagisce ma Rapuano e Ambrosino mettono fuori con D’Urso a metterci i pugni su Strisciante.

La Woman sfiora il 3-3 con Pedroso che al quarto d’ora colpisce di testa il palo che impatta anche Rapuano, al 16′, su un tiro libero accordato per il sesto fallo raggiunto delle partenopee. La Salernitana ci prova ancora con Lisanti e Fiengo che scheggia il palo di testa al 18′. Il Napoli mette in portiere di movimento nelle battute finali ma il parziale non cambia.



Il tabellino

Woman Napoli-Salernitana Femminile 1970 2-3 (1-2 p.t.)

Woman Napoli: D’Urso, Giannoccoli, D’Errico, Malda, Pedroso, Indira, Yasmina, Arcuro All: Lanteri

Salernitana Femminile 1970: Carbone, Strisciante, Ambrosino, Fiengo, Sakamoto, Rapuano, Fierro, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Marcatrici: Pt 6′ Fiengo, 10′ Pedroso, 13′ Razza

St’ 2′ Fiengo, 10′ Yasmina

Espulsa: Razza 10′ st (al 12′ Rapuano fallisce un tiro libero per il sesto fallo raggiunto dalla Woman Napoli)

Arbitri: Mitri-Giaquinto Cronometrista: Villani