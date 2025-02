Salernitana Femminile: passo falso indolore in Coppa Italia

Terza uscita ufficiale, in Coppa Italia, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata sul parquet della Littoriana: al PalaPark di Latina termina 5-1 una sfida dove mister Orrico deve far a meno delle varie Razza, Fierro (non convocate) Lisanti, Di Giacomo e Ponticiello non al top delle condizione e risparmiate dalla contesa. Nella sfida del quarto turno del gruppo F di Coppa Italia di Serie B mister Orrico si affida dal primo minuto a Carbone tra i pali con Strisciante, Giugliano, Ambrosino e Fiengo come elementi di movimento.

La gara

Gara combattuta in avvio che vede le locali passare al 4′ con una botta da lontano di Capogna che si infila all’angolino.

La Salernitana prova a rispondere con Fiengo e Rapuano che però non trovano i pali difesi da Urzetta. Le locali si rivedono a metà frazione con il tiro di Silvi ma Carbone controlla mentre per le granata la girata di Fiengo termina di poco sul fondo. Ci deve mettere i pugni, invece, Carbone al 12′ sulla conclusione di Capogna: l’estremo difensore, però, può poco un minuto dipo sull’incornata ravvicinata di Silvi.

Le reti della laziali diventano tre al quarto d’ora quando Silvi da pochi passi concretizza al meglio un bel passaggio filtrante.

La Salernitana inserisce, cosi, il quinto di movimento cercando la via dei pali con Giugliano e Sakamoto ma il parziale non cambia. All’ultimo giro di lancette la calcettista nipponica serve Rapuano sulla quale è prodigiosa Urzetta.

Nella ripresa prima occasione di marca granata con Giugliano murata in angolo dal portiere locale. Poco dopo, al 3′, la stessa laterale si procura un rigore trasformato con freddezza da Fiengo.

La Littoriana torna pericolosa con Sgaggiaro che però non inquadra la porta mentre la girata di Capogna è controllata, al 5′, da Carbone.

La Salernitana ci riprova al 7′ con Romano ma a segnare è ancora la Littoriana che con Capogna firma il 4-1 e al 12′ è con Ruggieri il 5-1 poco dopo.

Le granata cercano di accorciare le distanze inserendo il quinto di movimento e Rapuano chiama nuovamente in causa Urzetta. Nel finale tentativi ancora con Giugliano e Fiengo: termina pero 5-1.

La Salernitana, seconda nel girone D di Serie B, domenica prossima riceverà in campionato, dove è reduce da sei successi di fila, la capolista Irpinia.

Il tabellino

Littoriana- Salernitana Femminile 1970 5-1 (3-0 p.t.)

Littoriana: Sgaggiaro, Capogna, Di Fazio, Girolamo, Marzi, Polverino, Ruggeri, Silvi, Urzetta, Ayellen All: Capogna

Salernitana Femminile 1970: Carbone, Strisciante, Ponticiello, Fiengo, Sakamoto, Rapuano, Di Giacomo, Palumbo, Romano, Lisanti, Ambrosino, Giugliano. All: Orrico

Marcatrici: Pt 5′ Capogna, 12′, 15′ Silvi

St 3′ Fiengo, 12′ Capogna, 14′ Ruggieri

Arbitri: Perrino-Ianella Cronometrista: Giampaoletti