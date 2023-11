Salernitana Femminile 1970: troppa Irpinia, sconfitta nel derby

Sesta gara stagionale per la Salernitana Femminile 1970, impegnata in trasferta contro la Futsal Irpinia: finisce 7-2 la partita che premia le ospiti con la formazione di capitan Lisanti e compagne che resta a quota 12 punti in campionato. La sfida del sesto turno del girone D di Serie B, disputata al Palasport di Ariano Irpino, vede le granata arrivare dal successo interno con il Canicattì tre punti avanti in classifica al quintetto di coach Mordente, assente per squalifica, con un match ancora da recuperare. Tutte convocate le calcettiste granata: mister Lanteri sceglie dal primo minuto D’Urso tra i pali con D’Errico, Galan con Antonia ed Enrica Giugliano come elementi di movimento.

Irpinia-Salernitana Femminile 1970 la gara

Partono meglio le irpine che passano in vantaggio al 4’ con Moreira che indirizza subito il match sui canali irpini.

Il pari granata arriva, però, al 5’ dopo una bella azione che premia D’Errico, fredda a segnare nel cuore della difesa avversaria. Moreira, all’ottavo, riporta avanti l’Irpinia con una cannonata dopo uno schema da corner. Le biancoverdi trovano il tris con Sgarbi che pesca Aresu davanti a D’Urso per il 3-1, giunto a metà frazione. Il poker arriva, invece, su rigore, assegnato per fallo di D’Urso uscita nel tentativo di chiudere lo specchio, con Braccia che sigla di potenza. Nel finale di frazione, invece, a 59 secondi dal gong Moreira porta a 5 le reti locali.

La ripresa

Nella ripresa non passano due minuti che Moreira porta a 6 le reti delle padroni di casa. Nella parte conclusiva, poi, Braccia porta a 7 le marcature delle irpine con Cipoletta nel minuto conclusivo che sigla la seconda marcatura granata, servita da Gonzalez.

Termina cosi 7-2 con la Salernitana Femminile 1970 che resta ferma a 12 punti, al terzo posto raggiunta dalle avversarie di giornata. Le granata torneranno sul parquet settimana prossima quando riceveranno le siciliane del Ragusa al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano.

Il tabellino

Irpinia- Salernitana Femminile 1970 7-2 (5-1 p.t.)

Irpinia: Iariccio, Cetrullo, Ferreira, Braccia, Aresu, Sabatino, Moreira, Sgarbi, Pugliese, Boukaleb, Gaeta All: Russo

Salernitana Femminile 1970: D’Urso, D’Errico, Giugliano A, Giugliano E, Lisanti, Gonzalez, Galan, Salemme, Romano, Cipolletta, Di Monaco, Fierro. All: Lanteri

Reti: pt 4’ Moreira’ 7’ D’Errico, 8’ Moreira, 9’ Aresu, 11’ Braccia (rig,) Moreira 19’

St 2’Moreira, 16’ Braccia, 19’ Cipoletta

Arbitri: Sorriso-Garofalo Crono: Russo.