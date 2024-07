Salernitana Femminile 1970: sei conferme per le granata

Da qualche giorno è partita ufficialmente la stagione 2024/2025, annata alle porte nella quale la Salernitana Femminile 1970 disputerà il torneo di Serie B di futsal. In vista del campionato, che inizierà il 13 ottobre, la società granata ha reso note alcune riconferme riguardante il parco calcettiste. Questa la nota diffusa dallo stesso team salernitano nelle ore scorse.

Salernitana Femminile 1970: conferme in casa granata

In casa Salernitana Femminile 1970 arrivano le prime ufficialità per il parco calcettiste inerenti alla stagione 2024/2025, l’undicesima consecutiva in un torneo nazionale.

In vista del prossimo campionato di Serie B, con start fissato per il prossimo 13 ottobre, nel sodalizio caro al patron Domenico Pizzicara sono sei le calcettiste, già presenti in organico nella passata annata, che proseguiranno il loro percorso in granata.

Le calcettiste confermate

Si tratta di Valeria Fierro, Enrica Giugliano, Alessandra Lisanti, Stefania Palumbo, Ornella Salemme e Daniela Zagaria, che lavoreranno nel quintetto affidato, da qualche settimana, a mister Vincenzo Orrico.

I ringraziamenti alle giocatrici in uscita

Allo stesso tempo la Società ringrazia, augurando le migliori fortune professionali, le atlete che proseguiranno altrove il loro cammino sportivo.

In attesa di annunciare i nuovi innesti, a loro va dato un grazie di cuore per aver onorato nella passata stagione la nostra casacca.