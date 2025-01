Salernitana Femminile 1970 corsara a Catania: le granata calano il tris

Decima uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta contro la Meta Catania: termina 0-3 in favore delle ospiti il match disputato al PalaNitta di Catania. Una gara equilibrata in avvio con il passare dei minuti ha premiato le granata, avanti con due reti di Rapuano a fine primo tempo e con il tris giunto nel corso della rirpesa sempre grazie al guizzo della stessa calcettista.

Una vittoria convincente, cosi, porta in classifica al terzo posto in solitaria a quota 19 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.

La sfida dell’undicesimo turno del gruppo D di Serie B, la seconda del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Di Giacomo tra i pali con Palumbo, Lisanti, Rapuano e Razza come elementi di movimento.

Meta Catania- Salernitana Femminile 1970: la gara

La Salernitana prova a premere dalle battute iniziali senza trovare però il gol. La prima occasioni è delle locali ma Di Giacomo fa buona guardia sul tiro ravvicinato di Battiato mentre Rapuano, dopo due giri di lancette, trova pronta Sciacca dal lato opposto del campo mentre al 5′ manda di poco sul fondo, su assist di Palumbo. Al 7′ si rivedono le granata con Fiengo che serve Romano anticipata di un nulla dal portiere locale, in uscita, mentre al 9′ Giugliano tira in maniera insidiosa trovando attenta Sciacca. La gara scorre, cosi, sino al 10′ quando Razza da fuori area mette alto. Le granata passano, però, al 14′ quando in ripartenza Razza serve Rapuano che infila con un tiro potente il momentaneo 1-0. La Salernitana alla ricerca del raddoppio con Di Giacomo, al 16′, brava a chiudere lo specchio sul contropiede etneo. Il raddoppio giunge, invece, al 17′ quando su un tiro libero, per il sesto fallo raggiunto delle catanesi, Rapuano non sbaglia portando le squadre negli spogliatoi sul 2-0.

La ripresa

In avvio di ripresa diagonale pericoloso di Lisanti che trova attenta Sciacca brava poco dopo ancora sul capitano granata, servita da Razza, mentre Rapuano al 4′ manda sul fondo dopo una bella occasione creata dalle granata.

Al 6′ Giugliano e Romano chiamano ancora in causa l’estremo difensore ospite con la Meta pericolosa con un diagonale di Li Noce sul fondo. A metà tempo bella azione in solitaria di Sakamoto chiusa, poi, dalla difesa sicula che può poco, dopo una pressione alta, contro Rapuano che a tu per tu con il portiere sigla la tripletta di giornata.

Romano recupera palla a metà campo al 13′ servendo sul fronte opposto Lisanti anticipata dall’uscita di Sciacca. La sfida continua con azioni da ambo i lati: Di Giacomo in uscita chiude su Cali mentre Lisanti manda di poco al lato sul fronte opposto. Il capitano granata trova presente, poi, ancora il portiere avversario mentre la Meta sulla sponda opposta manda sul fondo da buona posizione con Musumeci. Nel finale Giugliano serve Razza ma Sciacca risponde ancora presente, finisce cosi 0-3.



Il tabellino

Meta Catania-Salernitana Femminile 1970 0-3 (0-2 p.t.)

Meta Catania: Sciacca, Battiato, Parlascino, Li Noce, Tomarchio, Cali, Todaro, Arinelle, Musumeci, Giuffrida, Scivoletto. All: Rizzotti

Salernitana Femminile 1970: Di Giacomo, Rapuano, Ponticiello, Fiengo, Sakamoto, Ambrosino, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Marcatrici: Pt 12′ 16′ Rapuano St 11′ Rapuano

Arbitri: Bontorin-Lattanzio Crono: Falzone