Salernitana: conferenza stampa, Petrachi e Milan pronti a fare chiarezza. Martusciello nuovo allenatore

Questo pomeriggio, alle 16:00 presso la sala stampa dello Stadio Arechi, si terrà la tanto attesa conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva della Salernitana. Un appuntamento cruciale per il club granata, che si prepara ad affrontare un nuovo campionato con ambizioni importanti ma anche con molte incertezze da dirimere.

Assente Danilo Iervolino, il futuro societario al centro dell’attenzione.

Al tavolo dei relatori siederanno Maurizio Milan, amministratore delegato, e Gianluca Petrachi, neo direttore sportivo. Saranno loro a dover fare chiarezza sui programmi della Salernitana e a rispondere alle domande di tifosi e giornalisti, soprattutto in merito al futuro societario e alla mancata cessione del club alla cordata guidata da Brera Holdings. Un’occasione per il club per ricucire il rapporto con la tifoseria, delusa e preoccupata dopo le ultime settimane di trattative infruttuose.

Salernitana, Giovanni Martusciello nuovo allenatore

Oltre al futuro societario, un altro tema caldo della conferenza stampa sarà la scelta del nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Andrea Sottil, il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha individuato in Giovanni Martusciello il profilo giusto per guidare la Salernitana. Martusciello, storico vice di Maurizio Sarri, rappresenta una scelta a sorpresa, ma vanta una grande esperienza nel mondo del calcio e potrebbe essere la figura ideale per dare stabilità e continuità al progetto granata.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sui canali social ufficiali della Salernitana, Facebook e YouTube.