Salernitana: con il Cittadella punti pesanti per la salvezza | VIDEO

Trentaquattresima giornata che si avvicina in Serie B con la Salernitana impegnata in trasferta contro il Cittadella, nella sfida in programma lunedì 21 aprile alle ore 15:00, allo stadio Pier Cesare Tombolato. Seduta pomeridiana, ieri, al centro sportivo Mary Rosy: il gruppo guidato dal mister Pasquale Marino ha svolto una fase di attivazione atletica seguita da un intenso lavoro tattico. Differenziato in palestra per Dylan Bronn. La preparazione dei granata è ripresa in mattinata alle 11:00, sempre al Mary Rosy dove i granata si allenano da martedì, dopo i due giorni di riposo concessi all’indomani del successo casalingo contro il Südtirol.

La vittoria

La vittoria ha dato animo ad una squadra che ha visto l’ennesimo cambio in panchina con Marino, chiamato ora a fare punti pesanti in trasferta, a subentrare a Breda.

Delicato match in chiave salvezza quello affidato alla direzione arbitrale Gianluca Aureliano di Bologna che vede i veneti in piena crisi e arrivare al match con due punti portati a casa in cinque gare.

Cittadella, avanti due punti ai granata come la quota salvezza diretta, a dir poco disastroso in casa visto il peggior rendimento dell’intera cadetteria tra le mura amiche. Due sole vittorie rimediate in 16 uscite con 6 pareggi e ben otto sconfitte, con 11 gol fatti a fronte dei 24 subiti, a fotografare l’annata pessima del club padovano.

La trasferta

Non migliore lo score in trasferta della Salernitana: nessuno ha fatto peggio dei granata lontano da casa. Un solo sorriso rimediato lontano dall’Arechi con 5 divisioni della posta in palio e 10 passi falsi, con 8 marcature realizzate e 22 incassate, obbligano Cerri e compagni ad invertire il trend per alimentare le speranze di salvezza diretta. Marino per il delicato intreccio potrebbe dar fiducia ad un undici molto simile a quello vittorioso contro il Sudtirol: possibile rivedere, quindi, in gran parte diversi effettivi che sono partiti dal primo minuto contro la squadra di Castori ovvero Christensen tra i pali Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili nel pacchetto arretrato Ghiglione, Corazza, Soriano, Amatucci e Zuccon in mediana con Cerri e Verde davanti.