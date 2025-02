Salernitana, Breda studia nuove soluzioni per l’attacco contro il Frosinone | VIDEO

Dopo la sconfitta per 3-2 contro la Carrarese, mister Breda è al lavoro per trovare nuove soluzioni per l’attacco della Salernitana. La squadra è apparsa in difficoltà nelle ultime giornate e il tecnico campano sta valutando diverse opzioni per dare una scossa e aumentare la pericolosità offensiva.

La formazione iniziale

Non è da escludere che Breda possa confermare la stessa formazione iniziale vista contro la Carrarese, con un’unica eccezione: l’inserimento di Verde al posto di Raimondo. Bronn sembra aver recuperato dal problema fisico accusato ieri e dovrebbe essere schierato in difesa, così come Njoh a sinistra e Stojanovic a destra.

Dubbi a centrocampo

A centrocampo ci sono diversi ballottaggi, ma Caligara e Amatucci sembrano essere in vantaggio sulla concorrenza. La differenza sostanziale dovrebbe riguardare la posizione di Franco Tongya, che potrebbe essere spostato sulla trequarti al fianco di Verde, a supporto di Cerri. Il centravanti è considerato imprescindibile per la sua fisicità ed esperienza, nonostante non abbia segnato nelle ultime quattro partite.

Ballottaggi in attacco

Restano comunque in lizza diversi giocatori come Ruggeri, Zuccon, Corazza, Soriano e Reine-Adelaide. Mister Breda ha ancora due giorni e mezzo per decidere la formazione migliore per una partita che la Salernitana deve assolutamente vincere per alimentare le speranze salvezza.

L’importanza della partita

La sfida contro il Frosinone è cruciale per la Salernitana. La squadra ha bisogno di una vittoria per risollevarsi in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Breda dovrà fare le scelte giuste per schierare una formazione competitiva e in grado di mettere in difficoltà gli avversari.