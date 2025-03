Salernitana, Breda alla prova del Modena | VIDEO

In vista del cruciale match contro il Modena, Roberto Breda ha optato per un allenamento a porte aperte allo stadio Arechi, utilizzando la Primavera di Luca Fusco come sparring partner. Una sessione fondamentale per testare la condizione dei giocatori e valutare diverse combinazioni tattiche.

Difesa: Ferrari in campo, ma occhio ai diffidati

Tra i pali, la titolarità di Christensen non è in discussione. La difesa a tre ha visto diverse prove, con Ferrari impiegato solo nell’ultima parte dell’allenamento. Tuttavia, sia lui che Bronn e Lochoshvili dovranno fare attenzione, essendo diffidati.

Centrocampo: ballottaggio in regia e possibili novità sulle fasce

Anche Amatucci, diffidato, è stato impiegato solo nell’ultima parte dell’allenamento a causa di alcuni problemi fisici. In regia, Breda ha alternato Hrustic, Tello e Caligara. A centrocampo, Zuccon e Soriano dovrebbero essere confermati, mentre sulla fascia destra Stojanovic è in ballottaggio con Ghiglione. Sulla sinistra, Corazza sembra avere la meglio su Njoh.

Attacco: Verde e Cerri favoriti, Raimondo dalla panchina

In attacco, Verde e Cerri appaiono in vantaggio per una maglia da titolare, con Raimondo pronto a subentrare dalla panchina.