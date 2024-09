Salernitana, a Mantova arriva la seconda sconfitta della stagione

La Salernitana incassa la seconda sconfitta della stagione sul difficile campo del Mantova, che fa due su due in casa.

I granata accusano le prime difficoltà già nel primo tempo, complici alcune disattenzioni, ma Sepe riesce a mantenere la porta inviolata. Il fortino degli ospiti crolla a inizio ripresa con Galuppini, da lì la Salernitana rischia più di prendere il secondo goal che di fare il primo: poco incisivi i cambi.

Il primo tempo

Breve fase di studio a inizio primo tempo. Rompe la monotonia Mensah che va via a Velthius, ma si fa ipnotizzare da Sepe sul più belli. Il Mantova si prende il pallino del gioco e ci riprova al 26’ con Ruocco, che clamorosamente non riesce a portare in vantaggio i padroni di casa. Nell’occasione lezioso Valencia, che perde un pallone sanguinosissimo. Il Mantova si fa preferire, ma i granata ci provano proprio sulla sirena con Tonya: tiro a giro che si spegna sul fondo.

La ripresa

Doccia fredda a inizio ripresa per la Salernitana. Pronti via e passa il Mantova con Galluppini, inserimento a fari spenti su cross di Ruocco, la palla bacia la traversa ed entra. Martusciello prova a mischiare le carte, dentro i nuovi Torregrossa, Hrustic, Stojanovic e Braaf.

La Salernitana cerca di scuotersi e va vicina alla rete in un paio di occasioni prima del cooling break, la più ghiotta con Stojanovic, fermato sul più bello dopo una poderosa sgroppata. Gli ospiti, però , offrono il fianco alle iniziative degli avversati che sfiorano il raddoppio a più riprese.

Al 76’ la sfera si aggiusta buona per Torregrossa, palla invitante ma l’ariete granata sbuccia il tiro. Nel finale la Bersagliera prova a costruire qualcosa ma a prate un tiro fuori di Amatucci su calcio piazzato c’è poco da annotare: Mantova-Salernitana finisce 1 a 0.