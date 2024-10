Salento, tutto pronto: torna la storica “Festa della Castagna”

È tutto pronto per la 51° edizione della Festa della Castagna, l’evento che ogni anno richiama migliaia di persone nel cuore del borgo cilentano di Salento. Dal 17 al 20 ottobre, quattro giorni di festa, buon cibo, musica e danza faranno rivivere le antiche tradizioni popolari sotto il segno di uno dei frutti più preziosi dell’autunno: la castagna.

Il programma

Anche quest’anno, verrà celebrata la musica e la cultura popolare in un clima di allegria e condivisione. Ad aprire la kermesse sarà il gruppo Sette Bocche, che con i loro ritmi travolgenti daranno il via alle danze. Nella seconda serata tradizione e modernità si incontreranno in un susseguirsi di balli sfrenati che promettono di unire generazioni diverse prima con lo spettacolo della compagnia SoleLuna mentre subito dopo sarà la volta dei RittAntico. Sabato 19 invece, sarà la volta dei Taranta Nobes e a chiudere Dance Tarantella. Nell’ultima serata di festa protagonisti saranno i Tarammurria, gruppo simbolo delle tradizioni cilentane.

Quella di Salento è una delle sagre storiche del territorio e come sempre una certezza dell’autunno cilentano. Tra buon cibo, vino, musica e balli, il divertimento è assicurato.