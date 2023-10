Salento: il Comune intitolerà un’area pubblica del paese al Dott. Giuseppe Petraglia, vittima della strada

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Gabriele De Marco, ha deciso di intitolare l’area di sosta di via Vignali in memoria del dott. Giuseppe Petraglia vittima della strada in un incidente mentre si recava a far visita ad una piccola paziente.

La scelta del comune

L’amministrazione Comunale intende istituire il luogo per omaggiare la memoria delle persone scomparse a seguito di eventi improvvisi e violenti come nel caso del pediatra dott. Giuseppe Petraglia per cui il simbolo della staticità delle auto è rappresentata dal piazzale appena realizzato dall’Ente all’innesto di via Vignali ed attualmente privo di intitolazione.

«Il dott. Giuseppe Petraglia ancora oggi è ricordato per le sue virtù umane e professionali e per la dedizione con cui prestava il proprio servizio in favore dei piccoli pazienti», così lo ricordano da palazzo di città.

L’area che sarà dedicata la Dott. Petraglia

L’area di sosta in Via Vignali, che sarà dedicata la Dott. Petraglia, è stata inaugurata lo scorso maggio. Il parcheggio, rappresenta un servizio in più lungo una importante arteria che collega il Comune di Salento con i centri limitrofi e in particolare con Vallo Scalo e la stazione ferroviaria. Spesso le auto parcheggiavano lungo la strada provocando una riduzione della carreggiata ed un pericolo per la circolazione. Così lo scorso anno l’amministrazione De Marco programmò le opere che sono state poi concluse.