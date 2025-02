Salento: 2025 tra sfide e dialogo con i cittadini. Parla il sindaco, Michele Santoro

Il nuovo anno è iniziato con impegno e determinazione per il comune di Salento, dove il sindaco Michele Santoro e la sua squadra amministrativa stanno lavorando per affrontare le sfide del territorio.

Le criticità

Tuttavia, i primi mesi alla guida dell’ente non sono stati semplici. Lo stesso Santoro ha descritto con una metafora eloquente le difficoltà incontrate: “È come se fossimo una macchina con tre ruote, non abbiamo trovato una situazione rosea al nostro arrivo, ma ci stiamo impegnando”. Tra le priorità dell’amministrazione c’è il rafforzamento del rapporto con i cittadini. Per questo motivo sono state istituite le Assemblee popolari, spazi di confronto nei quali la comunità può dialogare direttamente con gli amministratori, segnalando problemi, necessità e proposte. Nell’ultima assemblea non sono mancate polemiche, ma il sindaco ha voluto rassicurare: “Al di là del dispiacere per alcune vicissitudini, il nostro impegno continuerà ad essere massimo”.

Recupero degli immobili comunali

Tra i temi più delicati affrontati dall’amministrazione c’è il futuro di un edificio comunale di grande valore, l’ex asilo, attualmente sede del Gal Rigeneratio, guidato dall’ex sindaco Gabriele De Marco. Il primo cittadino ha espresso una posizione chiara sulla questione, affermando: “È giusto che il Gal abbia lì la sua sede, ma il Comune deve ricevere un affitto per l’utilizzo dell’immobile”.