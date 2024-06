Saldi estivi 2024 in Campania: 60 giorni di shopping a prezzi scontati

Manca poco all’inizio dei saldi estivi 2024, un’occasione imperdibile per gli amanti dello shopping che potranno rinnovare il proprio guardaroba a prezzi vantaggiosi. In Campania, come nel resto d’Italia, i saldi inizieranno regolarmente il sabato 6 luglio e dureranno fino al 4 settembre, per un totale di ben 60 giorni di sconti.

Anche quest’anno i saldi estivi si svolgeranno sotto il regime delle nuove regole introdotte nel 2023. Tra le novità più importanti, l’obbligo per i negozianti di esporre il doppio prezzo sui cartellini, ovvero il prezzo originario e quello scontato. Questo consentirà ai consumatori di fare un confronto immediato e consapevole e di evitare spiacevoli sorprese.

Per sfruttare al meglio i saldi estivi, è importante pianificare gli acquisti in anticipo. Stilare una lista dei capi che si desidera acquistare e definire un budget di spesa sono due passi fondamentali per evitare di farsi prendere dalla fretta e dagli acquisti impulsivi. Inoltre, è consigliabile visitare i negozi nei giorni feriali, quando c’è meno affluenza, e approfittare delle prime ore del mattino per trovare la maggiore scelta di articoli.