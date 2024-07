Sala Consilina, vandali danneggiano giostrine per diversamente abili: il sindaco sporge denuncia

Vandali danneggiano le giostrine per i bambini diversamente abili nel parco adiacente al McDonald’s in località Fonti, il Sindaco ha sporto denuncia per danneggiamento

Nei giorni scorsi parco giochi situato in località Fonti, adiacente al McDonald’s, è stato oggetto di atti vandalici nella serata del 7 luglio 2024. Il Sindaco Domenico Cartolano ha presentato ieri denuncia per danneggiamento contro ignoti presso la locale Stazione dei Carabinieri.

Dalle registrazioni effettuate dai sistemi di videosorveglianza, e allegate alla denuncia, si è avuto modo di appurare che il danneggiamento sarebbe avvenuto verso le ore 22:00 circa del 7 luglio ad opera di alcuni minori che erano all’interno del parco in quel momento. I giochi oggetto di danneggiamento sono quelli destinati ai bambini diversamente abili.

“È inaccettabile – ha dichiarato il sindaco Cartolano – che un luogo dedicato ai nostri bambini, e in particolare ai bambini diversamente abili, venga distrutto da atti di vandalismo. Questi atti non solo danneggiano le strutture pubbliche, ma minano anche la serenità e la sicurezza della nostra comunità. Siamo determinati a trovare i responsabili e a garantire che vengano puniti per i loro gesti incivili.”