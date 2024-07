Atti vandalici al parco giochi di Salvitelle: la sindaca Maria Antonietta Scelza lo chiude

Atti vandalici al parco giochi al parco giochi di Salvitelle. I tecnici comunali arrivati in zona per interventi di pulizia hanno fatto l’amara scoperta. Ignoti avevano danneggiato seriamente le giostrine. La sindaca di Salvitelle, Maria Antonietta Scelza, si è vista costretta a chiudere il parco giochi, con un’ordinanza ad hoc, per i necessari lavori di messa in sicurezza e anche pulizia dall’area deturpata dai solito stolti che non hanno a cuore e cura i beni pubblici, nemmeno quelli destinati ai più piccoli.

Atti vandalici al parco giochi di Salvitelle, presentata denuncia

La Scelza adirata per quanto accaduto ha presentato formale denuncia ai Carabinieri della Stazione di Caggiano e della Compagnia di Sala Consilina.

L’area gioco non sarà riaperta fin quanto non saranno messe in sicurezza le giostrine e le strutture presenti. Saranno, inoltre, installate delle telecamere di videosorveglianza per scongiurare il ripetersi di episodi simili.

Non è il primo episodio che si verifica nel comprensorio valdianese con ignoti che spregiudicatamente approfittando della notte e del fatto che alcuni parco giochi si trovano in una zona lontana dal centro abitato, distruggono quanto si trovano dinanzi provocando sia un danno economico ma anche un danno ai più piccoli che si vedono privati di spazi a loro dedicati.