Sala Consilina, tratta ferrata Sicignano-Lagonegro: i 2 candidati a sindaco aderiscono alla riattivazione

“Dopo 140 anni, la Città di Sala Consilina si riunisce per il comune obiettivo di sentire nuovamente il fischio di un treno nelle stazioni di Sala Consilina e Sassano-Teggiano. Nel XIX secolo, il Sindaco Domenico De Petrinis guidò la lotta per la realizzazione della ferrovia Sicignano-Lagonegro, diventando successivamente Deputato al Parlamento”. Lo rende noto con una nota stampa il Comitato per la riattivazione della Sicignano-Lagonegro.

“A partire dal 10 giugno, il nuovo Sindaco di Sala Consilina e il capo dell’opposizione si impegneranno per riaprire la linea Sicignano-Lagonegro al traffico commerciale, collegandola con la tratta ad alta velocità Battipaglia-Romagnano-Praja a Mare e con la stazione AV ad Atena Lucana.

Entrambi i candidati Sindaci, Michele Galiano e Domenico Cartolano, hanno firmato un appello al Presidente delle Regioni Campania e Basilicata per sottoscrivere l’accordo con il Commissario Straordinario del Governo Vera Fiorani. È arrivato il momento di agire per realizzare un obiettivo storico per la popolazione della Basilicata Meridionale, del Vallo di Diano e degli Alburni.

Bisogna mettersi al lavoro con determinazione, accettando tutte le proposte di Legambiente e Unioncamere Campania per riattivare la ferrovia Sicignano-Lagonegro, come indicato nell’appello del Comitato e su un articolo di “Avvenire” del 1 marzo 2023. È tempo di agire concretamente per il bene dei 156.000 abitanti della regione”.