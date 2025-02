Sala Consilina: successo per la seconda giornata ecologica

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina esprime un sincero ringraziamento a tutti i volontari che hanno preso parte alla seconda giornata ecologica del mese di febbraio, contribuendo al successo dell’iniziativa.

L’iniziativa

Patrocinata da Legambiente e realizzata grazie alla collaborazione della squadra di “Sant’Antonio”, l’iniziativa ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini che, sotto la guida del Consigliere Comunale Nicola Rosciano, hanno dedicato la loro domenica mattina alla pulizia delle aree di Contrada Fossa e Contrada Ponte Filo. Il lavoro dei volontari ha restituito a queste zone la loro bellezza naturale, liberandole da rifiuti e incuria.

Le dichiarazioni

Questo gesto concreto dimostra come, con la collaborazione di tutti, sia possibile migliorare il nostro territorio e sensibilizzare la comunità sul rispetto dell’ambiente. Tra i volontari che hanno partecipato all’iniziativa ci sono: Pietro Mele, Girolamo Pica, Michele Campiglia, Ciro Rinaldi (detto “Capitano”), Antonio Bruno, Michele Bruno, Andrea Rinaldi, Michele Tafuri, Gerardo Abate Chechile, Mario Rosciano, Pietro Cava, Antonio Marrone, Tonino Lobosco e Franco Pascuccio. L’Amministrazione Comunale ha inoltre voluto ringraziare in modo speciale Michele Buonomo, membro del Direttivo nazionale e regionale di Legambiente, che ha preso parte all’evento offrendo il suo supporto. “Vedere così tanti cittadini attivi e partecipi – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Ambientali, Teresa Paladino – è motivo di grande orgoglio per tutta l’Amministrazione.

Gli obiettivi

La tutela dell’ambiente è una responsabilità collettiva, e queste giornate dimostrano quanto sia importante l’impegno di ciascuno per proteggere il nostro patrimonio naturale. Continueremo a promuovere eventi di questo tipo, convinti che l’educazione ambientale e la partecipazione siano le chiavi per un futuro più sostenibile.” L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio grazie a tutti i partecipanti e invita la cittadinanza a continuare a collaborare per rendere Sala Consilina sempre più pulita e vivibile.