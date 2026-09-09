Sala Consilina, Rosa Mega nominata responsabile scuola del PSI Salerno

Importante novità negli assetti territoriali del Partito Socialista Italiano. Rosa Mega, consigliera comunale di Sala Consilina e segretaria della sezione cittadina del PSI, è stata nominata Responsabile Scuola per la provincia di Salerno all’interno del coordinamento “Avanti-PSI”.

Il nuovo incarico nel quadro politico provinciale

La nomina si inserisce nel più ampio percorso di riorganizzazione e consolidamento del PSI a livello locale. L’assegnazione della delega mira a collocare il tema dell’istruzione e della formazione al centro dell’agenda politica e sociale della provincia di Salerno, potenziando la presenza del partito nei settori chiave del territorio.

Le priorità di Rosa Mega: ascolto e proposta per la scuola pubblica

Accogliendo la nomina, la neo responsabile ha sottolineato le direttrici del proprio mandato, focalizzate sul confronto diretto con il mondo dell’istruzione.

«Accetto questo ruolo con grande entusiasmo – ha dichiarato Rosa Mega – con l’obiettivo di mettere competenze e passione al servizio della comunità».

La nuova responsabile ha annunciato l’avvio immediato di una fase di ascolto strutturata e rivolta a docenti, studenti, famiglie e personale ATA. L’intento della segreteria provinciale è elaborare proposte programmatiche concrete a tutela e valorizzazione della scuola pubblica.