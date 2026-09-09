Attualità

Sala Consilina, Rosa Mega nominata responsabile scuola del PSI Salerno

Rosa Mega, consigliera comunale di Sala Consilina, è la nuova responsabile Scuola del PSI per la provincia di Salerno. Focus su ascolto e rilancio della scuola pubblica.

Di: Erminio Cioffi
Sala Consilina, Rosa Mega nominata responsabile scuola del PSI Salerno

Importante novità negli assetti territoriali del Partito Socialista Italiano. Rosa Mega, consigliera comunale di Sala Consilina e segretaria della sezione cittadina del PSI, è stata nominata Responsabile Scuola per la provincia di Salerno all’interno del coordinamento “Avanti-PSI”.

Il nuovo incarico nel quadro politico provinciale

La nomina si inserisce nel più ampio percorso di riorganizzazione e consolidamento del PSI a livello locale. L’assegnazione della delega mira a collocare il tema dell’istruzione e della formazione al centro dell’agenda politica e sociale della provincia di Salerno, potenziando la presenza del partito nei settori chiave del territorio.

Le priorità di Rosa Mega: ascolto e proposta per la scuola pubblica

Accogliendo la nomina, la neo responsabile ha sottolineato le direttrici del proprio mandato, focalizzate sul confronto diretto con il mondo dell’istruzione.

«Accetto questo ruolo con grande entusiasmo – ha dichiarato Rosa Mega – con l’obiettivo di mettere competenze e passione al servizio della comunità».

La nuova responsabile ha annunciato l’avvio immediato di una fase di ascolto strutturata e rivolta a docenti, studenti, famiglie e personale ATA. L’intento della segreteria provinciale è elaborare proposte programmatiche concrete a tutela e valorizzazione della scuola pubblica.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.