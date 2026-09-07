Avanti PSI, a Salerno la raccolta firme. Maraio: «tre proposte per il paese»

Centotré piazze e punti di raccolta firme in tutta Italia per rilanciare la presenza dei socialisti sui territori. È la mobilitazione promossa da Avanti Psi, che porta al centro del dibattito politico tre proposte chiave: un Fondo nazionale per i giovani, un Piano Casa e una riforma degli acconti fiscali per le partite Iva e i lavoratori autonomi.

Le proposte del Psi per un’alternativa di governo

Tra i banchetti organizzati lo scorso sabato a Salerno era presente anche il segretario nazionale Enzo Maraio, che ha rivendicato il radicamento del partito e lanciato un messaggio chiaro all’alleanza di centrosinistra.

“Da Nord a Sud – spiega Maraio – stiamo raccogliendo firme su tre proposte per il Paese e per il centrosinistra: un Fondo nazionale per i giovani, un Piano Casa e una riforma degli acconti fiscali per partite Iva e lavoro autonomo. Tre idee concrete che mettiamo a disposizione della coalizione per costruire un’alternativa credibile, riformista e attenta ai problemi reali delle persone”.

Radicamento sul territorio e mobilitazione nazionale

La presenza capillare nelle città italiane punta a riaffermare l’identità e la forza organizzativa della comunità socialista all’interno del panorama politico attuale.

“È una mobilitazione che dimostra organizzazione, presenza e radicamento. A chi continua a chiedersi dove siano finiti i socialisti possiamo finalmente risparmiare la ricerca: oggi basta uscire di casa. In 103 posti, prima o poi, ci si trova” conclude il segretario.