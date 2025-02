Sala Consilina, riapre il Circolo del Partito Democratico: ecco chi è il nuovo segretario

Riapre il Circolo del Partito Democratico di Sala Consilina. A renderlo noto è una nota stampa del partito dem locale.

La nota stampa

“Dopo un periodo di difficoltà, il Partito Democratico di Sala Consilina riapre il suo circolo cittadino, segnando l’inizio di una nuova fase per la politica locale. Negli ultimi anni, la sezione del PD ha affrontato un periodo complesso, con un calo delle iscrizioni e un crescente disimpegno da parte dei militanti, che ha portato alla chiusura temporanea della sede. Questo episodio ha rappresentato una crisi sia a livello locale che nazionale, riflettendo la difficoltà di mantenere attiva una struttura con risorse limitate.

Nonostante queste difficoltà, circa due settimane prima delle elezioni comunali ed europee dell’8 e 9 giugno 2024, un gruppo di iscritti e simpatizzanti ha deciso di riaprire il circolo cittadino. Questo gesto ha avuto una forte valenza simbolica e pratica, costituendo il primo passo verso la ricostruzione del tessuto politico locale. Un gruppo dirigente provvisorio ha organizzato le attività per sostenere il partito durante la campagna elettorale per le europee e ha dato il proprio supporto alla lista comunale contrapposta alla destra, pur senza un accordo politico formale. La campagna per le elezioni europee ha visto una buona partecipazione, dimostrando che il legame tra il PD e il territorio è ancora vivo. Per le elezioni comunali, il partito ha appoggiato l’ex segretaria del circolo, candidata con una lista civica, e oggi il PD è rappresentato in giunta comunale da un’assessora. Alla fine del 2024, con l’ingresso di nuovi iscritti, il circolo ha avviato un processo di riorganizzazione.

Ecco la nuova segreteria

Dopo vari incontri, il 12 dicembre 2024 è stata eletta una nuova segreteria, composta da Giuseppe Ferricelli (segretario), Mimmo Calicchio (delegato al comitato di zona e alle iniziative politiche), Michela Calicchio, Gianfranco Petrocelli (responsabile della comunicazione), e Francesco Spinelli (vice-segretario). Un passo fondamentale è stato la redazione di un documento programmatico, frutto di una conferenza dedicata, che analizza la situazione politica cittadina e propone una visione strategica per il futuro di Sala Consilina. Questo documento costituirà la guida per le future attività del circolo.

Le finalità

Con questa riorganizzazione, il Partito Democratico di Sala Consilina punta a ricostruire un rapporto di fiducia con la cittadinanza, rafforzando la sua azione politica e la presenza sul territorio. La riapertura del circolo segna l’inizio di una nuova fase per la politica locale, con l’auspicio di una crescente partecipazione da parte degli iscritti e dei simpatizzanti. Il circolo si propone inoltre come punto di riferimento per i cittadini, offrendo uno spazio di ascolto e confronto sulle criticità di Sala Consilina, con l’obiettivo di instaurare un dialogo costante e costruttivo con la comunità per rappresentare adeguatamente le sue istanze. Nei prossimi mesi, il circolo lavorerà per trasformare questa presenza istituzionale in un’opportunità concreta per rilanciare la politica del PD e avvicinare i cittadini alle tematiche politiche locali”.