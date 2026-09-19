Sala Consilina, “Puliamo il Mondo”: i bambini protagonisti dell’ambiente

Sono stati i bambini i veri protagonisti della prima giornata di “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, attraverso l’assessora alle Politiche Ambientali Teresa Paladino, in collaborazione con Legambiente e il Club Napoli Sala Consilina.

Nella mattinata di ieri, presso il plesso Cappuccini dell’Istituto Comprensivo “Camera”, gli alunni della scuola primaria hanno preso parte all’evento “I bambini ci insegnano a pulire il Mondo”, trasformando un appuntamento dedicato al territorio in un’intensa giornata di educazione, partecipazione e sensibilizzazione.

Un’esperienza diretta per la tutela del territorio

L’incontro è stato pensato per spiegare ai più piccoli, attraverso il confronto e l’esperienza diretta, l’importanza fondamentale di prendersi cura degli spazi pubblici. L’iniziativa parte dalla convinzione che il rispetto per l’ambiente, prima ancora di costituire una regola formale, rappresenti un modello di comportamento virtuoso che va introdotto e assimilato fin dall’infanzia.

Il confronto tra le istituzioni locali e gli alunni

Ad incontrare gli alunni sono intervenute diverse autorità civili, scolastiche e militari del territorio: la dirigente scolastica Antonella Vairo, il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano, l’assessora alle Politiche Ambientali Teresa Paladino, il comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, capitano Veronica Pastori, il comandante della Stazione Carabinieri di Sala Consilina, maresciallo Giacomo Mezzo, l’agronomo Michele Calicchio e il presidente del Consiglio comunale Tonino Santarsiere.

Durante la mattinata, i bambini hanno avuto l’opportunità di ascoltare, porre domande e confrontarsi attivamente sul tema della tutela ambientale, trasformandosi per un giorno in veri e propri ambasciatori di una cultura basata sulla cura del patrimonio comune.

Un messaggio di civiltà per gli adulti e il futuro

Il messaggio lanciato dal titolo dell’iniziativa si rivela semplice ma profondo: sono proprio i più piccoli, con i loro gesti e comportamenti quotidiani, a poter insegnare agli adulti il valore del rispetto per gli spazi condivisi. Non sporcare e proteggere l’ecosistema locale rappresentano passaggi essenziali per garantire ed ereditare un ambiente migliore alle generazioni future.