Agropoli, “Puliamo il Mondo”: studenti e docenti in campo per l’ambiente

Una mattinata all’insegna del rispetto della natura e dell’ambiente ha visto protagonisti questa mattina studenti e insegnanti ad Agropoli, nell’ambito della 34ª edizione di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa ogni anno da Legambiente. L’amministrazione comunale ha aderito con entusiasmo all’iniziativa su impulso del vicesindaco e assessore all’Ambiente, Rosa Lampasona, coinvolgendo attivamente gli istituti scolastici locali in una giornata dedicata alla tutela del territorio.

Il percorso della giornata: da Piazza della Repubblica al Lido Azzurro

Il raduno è iniziato alle ore 9:00 in Piazza della Repubblica, punto di partenza del corteo di pulizia. I partecipanti si sono mossi lungo un itinerario preciso che ha interessato via Piave, viale Kennedy, l’area del Lido Azzurro e via Lungotestene. I giovani studenti si sono trasformati nei veri protagonisti dell’evento, sperimentando un’azione concreta di cittadinanza attiva sul campo.

L’impatto educativo: la tutela ambientale parte dalle scuole

Raccogliere i rifiuti negli spazi pubblici rappresenta un gesto semplice ma dal profondo valore simbolico ed educativo: prendersi cura dei luoghi comuni contribuisce direttamente a rendere la città più vivibile e sostenibile. La manifestazione “Puliamo il Mondo” si conferma così un momento fondamentale per trasmettere alle nuove generazioni il senso di responsabilità collettiva, consolidando il legame tra comunità locale e tutela dell’ecosistema urbano.