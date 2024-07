Sala Consilina: ok al progetto “Outdoor education” la scuola esperienziale nelle aree interne

Presso il polo culturale “Cappuccini” a Sala Consilina ne hanno parlato i componenti dell’associazione temporanea di scopo che lo propone. Ed in particolare: “Scuola Socrates”, soggetto capofila, le associazioni di promozione sociale “Avalon” e “Toko” Festival, la fondazione “Monte Cervati” onlus e l’associazione nazionale per la tutela dell’ambiente “Anta”. Coordinatore del progetto è Enzo Quagliano.

Le attività, che entreranno nel vivo nel mese di settembre, sono destinate a giovani di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni, residenti a Sala Consilina o nei comuni limitrofi. “In questi anni osserviamo una difficoltà di socializzazione tra i giovani” spiega Caterina Di Bisceglie, direttrice della Scuola Socrates “e la causa è innanzitutto l’eccessiva attrattività che su di essi esercitano gli smartphone ed i social network. Il tutto è stato aggravato dall’isolamento forzato negli anni del Covid. Si stima che solo a Sala Consilina ci siano 700 ragazzi nella fascia d’età oggetto del nostro intervento, 4200 in tutti e 15 i comuni del Vallo di Diano”.

L’obiettivo dichiarato è quello di far riscoprire ai ragazzi le opportunità di svago ed apprendimento che offre la vita all’aria aperta insieme ai propri coetanei. “Ci proponiamo di farlo organizzando una serie di laboratori didattici” conclude Caterina Di Bisceglie. “Ognuno dei partner ne proporrà uno o più di uno in base alle proprie competenze. Attività sperimentali, in grado di fornire idee stimolanti ed interattive in materia ambientale, di recupero dei materiali, di mobilità sostenibile, di corretta fruizione sportiva dei luoghi e della Dieta Mediterranea. I percorsi previsti dal progetto Outdoor Education rappresentano una vera e propria forma di escursionismo dedicato alla creazione di un’esperienza unica e innovativa”.

Le azioni sono le più disparate. Si va dalla pratica di attività sportive all’aria aperta quali tiro con l’arco, escursionismo e trekking, alla fotografia. Dalla pratica sportiva di e-bike, mountain bike, alla cura di orti didattici ed educazione alimentare mediterranea. Ed ancora ci saranno: Laboratorio di Imprese Green ed Economia Circolare, escursioni sul Monte Cervati e zone limitrofe, arte, cittadinanza attiva e tanto altro.

Il progetto OUTDOOR EDUCATION: LA SCUOLA ESPERIENZIALE NELLE AREE INTERNE è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia”.

Per iscrizioni è possibile contattare la Scuola Socrates ai numeri 393.8048150 e 0975.23986 oppure direttamente presso la sede in via San Rocco