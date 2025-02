Sala Consilina, non si ferma all’alt dei Carabinieri: fermato e arrestato

Un giovane di Sala Consilina è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia. Il 23enne, mentre era alla guida della sua auto, non si è fermato all’alt imposto dai militari durante un controllo di routine.

La ricostruzione dei fatti

Durante la manovra, il giovane avrebbe gettato un pacchetto contenente hashish dal finestrino della vettura, come sarebbe stato rilevato dai carabinieri. Successivamente, una volta fermato, il 23enne ha manifestato un comportamento irrequieto e segni di evidente nervosismo, sfociando in una reazione di escandescenze. Per questo motivo, è stato arrestato con le accuse di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il provvedimento

La Procura della Repubblica ha disposto per il 23enne salese la misura cautelare degli arresti domiciliari.