Eboli: non si ferma all’alt dei carabinieri. Inseguimento per le strade del centro. Un arresto.

Ha tenuto col fiato sospeso i residenti del centro cittadino, l’inseguimento che domenica sera sul tardi si è registrato a Eboli.

I fatti

Una Smart di colore blu inseguita da una pattuglia dei carabinieri ha sfrecciato per le stradine della città, da Madonna del Soccorso alla Statale 19 e tra le palazzine alle spalle di San Bartolomeo.

A quanto pare il guidatore non si sarebbe fermato all’alt intimato al posto di blocco e di controllo dei carabinieri

Ne è scaturito immediatamente un inseguimento per le strade del centro che non è passato inosservato ai residenti che hanno udito le sirene e sentito le auto sfrecciare per le strade.

Dopo un rocambolesco inseguimento un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto e associato alla detenzione domiciliare.

Gli uomini dell’Arma agli ordini del capitano Greta Gentili continuano a setacciare il territorio per prevenire fenomeni delinquenziali.