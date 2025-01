Sala Consilina, Noi Moderati: “Necessarie misure di sicurezza per il controllo della velocità nella frazione di Trinità”

Ennesima tragedia sfiorata nel comune di Sala Consilina, dove il territorio è purtroppo teatro di incidenti provocati, a volte anche dalla velocità eccessiva di alcuni automobilisti, in particolare durante le ore notturne.

L’ultimo episodio, come evidenzia Valter Carotenuto, coordinatore cittadino di Noi Moderati Sala Consilina, si è verificato la settimana scorsa nella frazione di Trinità, quando un’auto in corsa ha perso il controllo, collidendo prima con due veicoli parcheggiati e poi con una cabina del gas nel parcheggio della pasticceria “La Delizia”.

Chiesta l’implementazione della videosorveglianza

Carotenuto chiede l’installazione di telecamere di videosorveglianza o strumenti per il controllo della velocità. «La Statale 19 è ormai tristemente nota come uno dei tratti più pericolosi a causa delle alte velocità, trasformandosi in una vera e propria “pista da corsa” – ha dichiarato Carotenuto. – Ci chiediamo perché, nonostante la fama di pericolo di questa strada, non si sia mai cercato di trovare una soluzione al problema.

Perché non installare sistemi di videosorveglianza o strumenti di controllo della velocità nei punti più critici? Le soluzioni esistono e ci auguriamo che vengano prese in considerazione da chi ha il dovere di affrontare questa reale “emergenza stradale”.»