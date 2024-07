Sala Consilina, morte del piccolo Nicolas di 6 mesi: indagate 4 persone

Quattro persone appartenenti al personale sanitario dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla sono iscritte nel registro degli indagati per la morte del piccolo Nicola di 6 mesi. Il piccolo è deceduto nel nosocomio valdianese dove era arrivato insieme ai genitori. Nel giro di poco tempo la sua situazione clinica si è aggravata ed i sanitari dell’ospedale di Polla lo hanno rianimato per un’ora per strapparlo alla morte.

I genitori, residenti a Sala Consilina, hanno presentato denuncia ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e ai militari dell’Arma di Polla, che hanno avviato le indagini su quanto accaduto. La Procura di Lagonegro ha ordinato il sequestro delle cartelle cliniche e l’autopsia sulla salma del piccolo.

Le quattro persone del personale sanitario indagate sono state coinvolte per poter nominare dei periti di parte in autotutela e per determinare eventuali responsabilità nella tragedia della morte di Nicolas.