Sala Consilina: incentivi alle imprese e nuovi residenti, presentato il bando | VIDEO

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina presenta un bando per il sostegno alle imprese locali e nuovi residenti.

Il bando

Presentato questa mattina, nell’aula consiliare del comune di Sala Consilina, il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto, finalizzati alla realizzazione di azioni di sostegno economico per le piccole e medie imprese locali, nonché per coloro che desiderano trasferire la propria residenza nel territorio comunale.

L’obiettivo

Questo intervento mira a incentivare lo sviluppo economico del territorio, favorendo la crescita delle imprese e l’integrazione di nuovi residenti, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto socio-economico di Sala Consilina.