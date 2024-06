Sala Consilina: inaugura il Centro di Aggregazione intitolato all’avvocato Pino Paladino

Domani, giovedì 6 giugno, alle ore 12:00, si terrà la cerimonia di inaugurazione del Centro di Aggregazione Socio-Assistenziale per giovani ed anziani “Pino Paladino”. L’evento avrà luogo presso l’immobile comunale situato in via Giocatori, ex sede della Croce Rossa, oggetto di recenti interventi di ristrutturazione.

Il centro è intitolato all’avvocato Pino Paladino, prematuramente scomparso l’11 agosto del 2013 all’età di 45 anni, mentre tentava di salvare delle persone in difficoltà nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di località Saline a Palinuro. Questo gesto eroico ha suscitato grande commozione nella comunità di Sala Consilina e in tutto il Vallo di Diano, dove Pino Paladino era conosciuto come uno dei professionisti più stimati dell’ex foro di Sala Consilina.

Il sindaco Francesco Cavallone ha dichiarato:

“L’intitolazione del Centro di Aggregazione Socio-Assistenziale vuole essere un’attestazione per onorare la memoria di Pino Paladino, per non dimenticare il suo gesto e il sacrificio della sua vita per salvare la vita altrui. Un luogo destinato all’aggregazione e alla socialità rappresenta uno spazio entro il quale possano compiutamente trovare affermazione i valori che hanno caratterizzato il vissuto del compianto Pino Paladino, nobile d’animo e disposto sempre ad aiutare colleghi ed amici. Questa iniziativa ha lo scopo di riconoscere all’avvocato Pino Paladino la gratitudine di questa comunità per il suo esempio di vita, per la sua rettitudine e competenza professionale come stimato professionista sempre impegnato in prima persona per la tutela e l’onore della professione legale e per il suo ultimo, eroico, gesto.”

La cerimonia di inaugurazione sarà un momento per ricordare il nostro concittadino Pino Paladino, oltre che un’occasione per presentare alla comunità il nuovo Centro di Aggregazione Socio-Assistenziale, che si prefigge di promuovere l’inclusione sociale e di offrire servizi utili e di supporto sia ai giovani che agli anziani del territorio.