11 anni fa, nel tentativo di salvare dei ragazzi, moriva a Palinuro Pino Paladino

L’11 agosto di setti anni fa moriva a Palinuro l’avvocato di Sala Consilina Pino Paladino. Era al mare, con la sua famiglia, doveva essere una giornata di relax quando sentì delle urla e si rese conto che dei ragazzi rischiavano di annegare. Mise da parte il suo istinto di sopravvivenza, il cuore prevalse sulla ragione e senza esitare si tuffò in mare, iniziò a nuotare per raggiungere i ragazzi in difficoltà.

Riuscì a salvarli ma poi il suo cuore cedette allo sforzo immane al quale si è sottoposto per mettere in salvo delle vite umane.

Paladino dopo la sua morte è stato insignito della Medaglia al Valor Civile. Un premio, inoltre, è intitolato a lui.