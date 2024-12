Sala Consilina: grande successo per il concerto di beneficenza “End Polio Now”

Grande Successo per il Concerto di Beneficenza “End Polio Now” al Teatro Scarpetta di Sala Consilina. Domenica 22 dicembre, il Teatro Scarpetta di Sala Consilina ha registrato il tutto esaurito per il concerto di Natale “End Polio Now”, un evento organizzato dal Rotary Club Sala Consilina-Vallo di Diano al fine di sostenere la lotta contro la poliomielite e supportare l’Emporio Solidale della Diocesi di Teggiano-Policastro.

La serata

La serata è stata caratterizzata da emozioni e applausi, grazie alla performance del talentuoso musicista di origini valdianesi, Luigi R. Gargano, che ha presentato il suo concerto “Art for Life”. Insieme a lui, hanno partecipato il batterista Antonio Porpora e la cantante Karen Vatteroni, regalando al pubblico un mix coinvolgente di musica e arte. L’evento ha avuto inizio con i saluti delle autorità, tra cui il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Mons. De Luca, e il governatore del Distretto Rotary 2101, Antonio Brando. Per circa due ore, i circa 500 spettatori presenti hanno potuto vivere un’esperienza indimenticabile all’interno del meraviglioso teatro. Il concerto aveva come obiettivo la raccolta di fondi per la campagna internazionale Polio Plus promossa dal Rotary International.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato – ha dichiarato Antonio Gnazzo, presidente del Rotary Sala Consilina-Vallo di Diano – per la loro sensibilità e il generoso supporto che ha permesso di raccogliere una significativa somma di donazioni”. La serata di beneficenza ha visto anche la collaborazione della concessionaria Mazda Autosala di Atena Lucana, coinvolta nel progetto nazionale.

“L’arte della perfezione – un viaggio con Mazda tra Italia e Giappone”. Durante l’evento, sono state messe in palio opere degli artisti Angelo Chirichella e Arianna Rybcenko, il cui ricavato è stato destinato all’Emporio Solidale di Sala Consilina, un’iniziativa che sostiene le famiglie in difficoltà nel territorio della diocesi di Teggiano-Policastro, comprendente 81 parrocchie in 41 comuni a sud di Salerno. Il concerto “End Polio Now” ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sala Consilina, confermando l’importanza di questo evento per la comunità locale.