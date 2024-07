Sala Consilina: gli studenti del “Cicerone” ricordano Francesco, il 16enne morto dopo l’incidente in scooter

Commovente momento di raccoglimento, questa mattina, dinanzi all’istituto “Cicerone” di Sala Consilina, la scuola frequentata da Francesco Morvillo, il 16enne deceduto dopo un incidente con il suo scooter. “Sarai sempre nei nostri cuori. Ti amiamo”. Questo lo striscione portato dai suoi amici proprio davanti quella scuola che Francesco ha frequentato fino a pochi giorni fa, prima delle vacanze estive. Insieme ai suoi amici, gli zii e la sorella.

Un dolore enorme che ha colpito una famiglia benvoluta e conosciuta in tutto il territorio del Tanagro,. Francesco viveva a Buccino, ma frequentava Auletta dove aveva tanti amici e poi la sua famiglia, proprietaria di un frantoio, è molto stimata in zona. Da chiarire le cause del decesso.

L’adolescente è arrivato in condizioni critiche all’ospedale di Polla, dove dopo le prime cure ne è stato disposto il trasferimento al Cardarelli di Napoli. Qui purtroppo ha perso la vita. La salma del 16enne è stata posta sotto sequestro e si attende l’esame autoptico per fare chiarezza su una tragedia, l’ennesima, che colpisce il comprensorio.