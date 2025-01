Sala Consilina: fuoristrada travolge tre auto. Conducente si dà alla fuga

Ieri sera, intorno alle 21:30, un episodio di inciviltà si è verificato in via Mezzacapo a Sala Consilina. Un pirata della strada, alla guida di un fuoristrada, ha perso il controllo del veicolo, finendo addosso almeno a tre auto parcheggiate lungo la strada. L’impatto ha causato ingenti danni alle vetture coinvolte, ma, fortunatamente, non si registrano feriti.

Il racconto

Secondo le testimonianze raccolte dai residenti, il fuoristrada, ormai privo della ruota anteriore lato passeggero, ha continuato la corsa su tre ruote, creando una scena surreale. Dopo l’incidente, il conducente si è dato alla fuga.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri, che sono giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini. Le forze dell’ordine stanno attualmente analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare il mezzo e identificare il conducente responsabile di questo gesto irresponsabile.