Sala Consilina, Cooperativa L’opera di un altro: prese in carico 350 persone con il progetto “Oltre le barriere”, ecco di cosa si tratta

A due anni circa dall’avvio del progetto socio sanitario “Oltre le Barriere” sostenuto da Fondazione con il Sud, la Cooperativa sociale L’Opera di un Altro di Sala Consilina, traccia il bilancio delle attività sostenute. Dall’inizio del progetto sono 361 le persone prese in carico che hanno usufruito di uno o più servizi. Grazie all’ambulatorio solidale sono state effettuate 104 visite cardiologiche, 44 visite oculistiche, 36 visite dermatologiche, 3 diabetologiche, 7 visite nefrologiche, 1 visita oncologica.

Le dichiarazioni

« Abbiamo rilevato un aumento della richiesta di trasporti solidali – ben 373- dice il presidente Domenico D’Amato– verso le strutture sanitarie sia della provincia di Salerno sia dell’area regionale con casi di spostamento anche verso la vicina Basilicata. Abbiamo percorso 51.800 km: un dato che ci fa comprendere come le condizioni socioeconomiche di molte persone determinino poi la richiesta di questo tipo di aiuto».

Bilancio positivo

Il bilancio tracciato vede inoltre n.21 persone prese in carico dalla Cooperativa sociale Tertium Millennium per quanto concerne l’assistenza domiciliare. Sono 4000 le ore di assistenza erogate per bisogni e destinatari diversi: minori, nuclei familiari, anziani, persone non autosufficienti.

Bene anche il servizio della Raccolta farmaco, in capo alla Cooperativa sociale Il Sentiero, che vede n.19 farmacie aderenti del territorio mentre sono 58 le persone in condizioni di disagio economico che hanno beneficiato dell’acquisto farmaci.

«Grazie al progetto Oltre le Barriere- conclude il presidente D’Amato – abbiamo realizzato già 7 incontri di prevenzione primaria nei comuni e siamo in procinto di avviare specifiche campagne di screening per la popolazione». Il progetto è attuato sul territorio dei 19 comuni dell’ambito S10, in partenariato con il Consorzio sociale Vallo di Diano-Tanagro e Alburni, l’Asl di Salerno, le Cooperative sociali Tertium Millennium e Il Sentiero.

Numero Verde 800 134 010 attivo il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Per info: www.operadiunaltro.com