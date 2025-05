Sala Consilina: consultazione pubblica per rilanciare il commercio di prossimità e rigenerare la città

L’Amministrazione comunale di Sala Consilina promuove una consultazione pubblica finalizzata alla definizione partecipata di un programma di azioni positive a sostegno del commercio locale e della rigenerazione urbana.

L’incontro

L’incontro si terrà martedì 13 maggio 2025, alle ore 20.30, presso il Centro “Pino Paladino” in via Giocatori. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione concreta per raccogliere idee, proposte e suggerimenti utili a costruire una visione condivisa dello sviluppo del territorio.

Le dichiarazioni

«Invitiamo tutti a partecipare – afferma il Sindaco Domenico Cartolano – perché crediamo fortemente che le politiche pubbliche più efficaci nascano dal dialogo e dal confronto con la comunità. Questa è un’opportunità per immaginare insieme una Sala Consilina più viva, attrattiva e solidale».

Sottolinea l’importanza dell’incontro anche l’Assessore al Commercio e alla Rigenerazione Urbana, Amedeo De Maio: «Vogliamo ascoltare la voce di commercianti, artigiani, professionisti, associazioni e semplici cittadini. Solo partendo dal basso possiamo costruire un piano d’azione credibile e utile, capace di valorizzare il nostro tessuto economico e migliorare la qualità della vita urbana».

La partecipazione è aperta a commercianti, artigiani, professionisti, associazioni, comitati e cittadini, che vorranno contribuire attivamente al futuro della città.