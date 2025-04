Sala Consilina, coinvolta in un incidente stradale: morta le 21enne Angelica Gargano | VIDEO

Purtroppo non ce l’ha fatta, Angelica Gargano, la 21enne coinvolta in un tragico incidente stradale la mattina del giorno di Pasqua in località Fonti di Sala Consilina. Troppo gravi i traumi riportati dalla giovane.

La dinamica

La ragazza, dopo le prime cure sul luogo del sinistro, prestate dai sanitari del 118 era stata trasferita in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Qui era ricoverata in terapia intensiva.

I sanitari del nosocomio salernitano hanno cercato di strapparla alla morte. La ragazza aveva riportato sul suo giovane corpo, a causa del violento impatto, gravi traumi da schiacciamento. Sul luogo del sinistro erano giunti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Un’ennesima tragedia che lascia senza fiato il Vallo di Diano, dove lo scorso 9 marzo, a San Pietro al Tanagro, aveva perso la vita sempre in seguito ad un incidente stradale il 21enne Massimo Nonato.