Sala Consilina, cane ustionato: medico salernitano pagherà tutte le spese veterinarie

Le cure per Blanco saranno pagate da un noto medico salernitano. Ad annunciarlo è l’Oipa Vallo di Diano, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello per chiedere donazioni a sostegno delle spese da affrontare per le cure veterinarie necessarie al cagnolino che nel mese di novembre rimase gravemente ustionato con dell’olio bollente.

Gara di solidarietà per Blanco

Il cucciolo, randagio, accudito da una ragazza al Termina Bus di Sala Consilina era scomparso da alcuni giorni. Al ritorno fu trovato in condizioni disperate. Allertati dalla giovane che se ne prendeva cura, sono intervenuti immediatamente i volontari e le volontarie dell’Oipa Vallo di Diano, che gli hanno assicurato tutte le cure necessarie presso una clinica veterinaria. Cure che per la gravità dele ferite riportate necessitano di un prosieguo.

Trattamenti onerosi

Si tratta di trattamenti veterinari onerosi e per questo l’Oipa del Vallo di Diano aveva chiesto un sostegno economico, visti già le tante spese sostenuto, non solo per curare Blanco ma anche tanti altri cani e gatti abbandonati nel comprensorio del Vallo di Diano.

Da qui la bella notizia: dopo le numerose donazioni da parte dei cittadini del comprensorio, ora anche un noto medico salernitano ha deciso di coprire interamente le spese mediche necessarie a Blanco per aiutarlo a ritornare alla sua vita.